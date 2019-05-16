В Москве открылась выставка татарских художников «Цветы Земли. Красота и осознанность»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Московском доме национальностей состоялась презентация выставки «Цветы Земли. Красота и осознанность». Организаторами выступили творческий союз художников России в партнерстве с Московским обществом татарской культуры «Туган тел» («Родной язык»), сообщает пресс-служба «Штаба татар Москвы».



Выставка «Цветы Земли. Красота и осознанность» стала коллективной, ее участники — это русские и татарские художники, признанные мастера и молодые мастера кисти, которые только начинают свой путь в искусстве. Среди них – народный художник РТ, действительный член Российской академии художеств Ильяс Айдаров; заслуженный художник РФ, профессор Андрей Дубов; заслуженный художник РФ Марат Кадышев; профессор Института дизайна Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Ильдар Мустафин и другие.





«У каждого художника свое видение темы, свой стиль, свой живописный почерк», – отметил источник.



Цель выставки заключается в том, чтобы языком изобразительного искусства поговорить со зрителем не только о красоте цветов, но и о красоте Земли, красоте природы, внутреннем мире человека, об отношениях и любви.



В рамках презентации выставки прошло праздничное выступление ансамбля татарской песни «Идель».

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