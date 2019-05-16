(Набережные Челны, 16 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах осудили преподавателя КФУ с поддельным дипломом, сообщили в городском суде.

По версии следствия, челнинец в 2006 году приобрел поддельный диплом о якобы окончании им Камского политехнического института по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». После чего трудоустроился в Научно-технический центр ПАО «КАМАЗ» на должность начальника экспериментального цеха дорожных испытаний.

В 2012 году мужчина решил сменить место работы. Он предоставил поддельный диплом в кадровую службу Набережночелнинского института КФУ и был принят в вуз на должность доцента. После этого на протяжении шести лет челнинец занимал различные должности в вузе, пока в августе 2018 года обман не открылся.

На суде экс-преподаватель свою вину не признал. Тем не менее, суд посчитал ее доказанной. Суд признал мужчину винонвым и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.



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