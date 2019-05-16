Татьяна Москалькова в Казани: Необходимо пересмотреть контроль над оборотом оружия

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо пересмотреть контроль над оборотом оружия. Комплексно рассмотреть вопрос, касающийся тех, кто имеет право владеть оружием. Об этом заявила сегодня в Казанской ратуше уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос журналиста о ЧП в казанской гимназии с вооруженным школьником.

«В данном случае нужно разбираться, как попало оружие в руки этого молодого человека, в школу. И сделать из этого системный вывод. Сегодня нужно подойти к этому вопросу комплексно, не просто в отношении человека, который не имел права, но и в отношении тех, кто имеет право владеть оружием. Как они получают справки о состоянии здоровья, характеристики на такое право — все это требует очень серьезного пересмотра, чтобы повысить уровень гарантий людей от неправомерного применения оружия», — сказала омбудсмен.

Москалькова напомнила, что после трагедии в Керчи предлагался ряд мер по повышению безопасности в школах. «Много лет назад я прогнозировала, что широкое распространение, оборот оружия требуют совершенно новой жесткой системы контроля для того, чтобы оно не попадало в руки несовершеннолетних, людей, страдающих психическими заболеваниями. И этот случай еще раз говорит о том, что нам надо пересмотреть в первую очередь контроль над оборотом оружия», — отметила она.

«Когда случилась трагедия в Керчи, мы предлагали целый пакет документов вместе с главой Республики Крым, в которых указывалось, что охранять образовательные учреждения должны профессионалы, то есть вневедомственная охрана, которая сегодня в составе Росгвардии», — добавила уполномоченный по правам человека в РФ.

Кроме того, по ее мнению, необходимо практически обучать пользоваться оружием. «Если бы вообще разрешили наличие оружия в руках гражданского населения, то нужно обучать, как им пользоваться и понимать, что это очень опасная вещь, которая может принести не только вред здоровью человека, но и привести к смерти», — подчеркнула она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром 13 мая в казанской гимназии № 7 старшеклассник с ножом и пневматическим пистолетом удерживал в классе 12 школьников. Ученик вошел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя и достал оружие. 17-летнего парня задержали менее чем за час, в результате ЧП никто не пострадал.

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Суд отправил парня под домашний арест до 13 июля.

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