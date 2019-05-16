В Казани начали строительство цеха по термомеханической обработке илового осадка

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). В столице Татарстана на территории биологических очистных сооружений канализации (БОСК) начали строительство сооружений термомеханической обработки илового осадка. Строительство цеха должно прекратить вывоз образующегося осадка на иловые поля.

Финансирование объекта в 1,5 млрд рублей осуществляется за счёт МУП «Водоканал». Строительный объект осмотрели мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

«Мы находимся на будущем сооружении цеха по термомеханической обработке илового осадка. Работы начаты в январе этого года. Сейчас для начала строительства мы установили систему водопонижения и в ближайшие дни начнем стройку непосредственно корпуса под оборудование», — доложил Андрей Егоров мэру Казани.

Он также продемонстрировал на стенде этапы изготовления оборудования для будущего цеха: барабан сушки, выходной корпус и секции печи.

Новые сооружения на БОСК позволят ежесуточно обрабатывать 340 тонн илового осадка влажностью 96%, получая после термоутилизации до 100 тонн гранулированного вещества. Переход на новую технологию обработки илового осадка позволит отказаться от эксплуатации иловых полей.

«Это настоящий завод, и мы одни из первых. Его можно назвать пилотным проектом, те объемы, в которых бы иловые осадки миллионного города осушались и перерабатывались в гранулы, позволяют в дальнейшем использовать их в промышленности, на стройке, в розжиге. Есть масса путей их применения», — рассказал Ильсур Метшин.

Он отметил, что цех по термомеханической обработке илового осадка — один из пилотных проектов на территории Республики Татарстан и России.

«Это не просто осушение иловых осадков, это наша большая системная работа вместе с коллегами из Правительства, под руководством нашего Президента Республики, с тем, чтобы Казань была экологически чистым городом. И все захоронения, как канализационные от „Водоканала“, так и твердо-бытовые отходы, мы сведем в идеале к нулю», — сообщил градоначальник.

К настоящему времени на территории объекта выполнены подготовительные работы — ограждения площадки, подъездные дороги, временное электроснабжение, начаты работы по устройству котлована под строительство производственно-бытового корпуса.

Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2019 года.

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