МУП «Водоканал» ввел в эксплуатацию стальные «колпаки» от запаха с очистных сооружений

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). МУП «Водоканал» ввел в эксплуатацию стальные «колпаки» для очистных сооружений. Территорию, с которой неприятные запахи распространялись по Казани, посетил мэр города Ильсур Метшин.

«Мы решили проблему, которая была последние 45 лет в Казани», — подчеркнул градоначальник.

Жители Приволжского района, а также поселков Петровский и Мирный часто жаловались на запахи. Чтобы их избежать, инженерам и строителям пришлось накрыть стальными «колпаками» около 20 тыс. квадратных метров (примерно 3 футбольных поля — прим. Т-и) резервуаров с отходами, которые до этого находились под открытым небом, и из-за испарения в воздух при отрицательных температурах запах гниения разносился по городу.

На проект выделили 573 млн рублей — деньги из республиканского и городского бюджетов, а также собственные средства МУП «Водоканал».

Как сообщалось ранее, Ильсур Метшин уже посещал эти территории, когда проект только запускался.

«Недавно мы с вами здесь собирались, и ситуация была совсем другая. Такие, извините за сленг, нелитературные выражения, но такие серьезные две „вонючки“ у нас были с двух сторон города: с этой стороны — очистные сооружения, а с той стороны — Самосыровская свалка», — отметил мэр Казани.

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