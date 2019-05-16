Галимова назвала уход Старостина с поста гендиректора аэропорта «Казань» примером роста кадров

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Уход Алексея Старостина с поста гендиректора Международного аэропорта «Казань» является примером роста татарстанских кадров. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Что касается Старостина, то нам известно, что ему поступило предложение о работе. Мы это расцениваем исключительно как рост наших кадров, мы этому очень рады», — сказала она.

Международный аэропорт «Казань» на сегодня один из топовых, подчеркнула Галимова. По ее мнению, воздушная гавань отлично справилась с повышенной нагрузкой в период проведения Универсиады в 2013 году, чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году, Кубка конфедераций в 2017 году и ЧМ по футболу в прошлом году.

Алексей Старостин занимал пост гендиректора Международного аэропорта «Казань» с 2008 года. В структурах воздушной гавани он с 1998 года.

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