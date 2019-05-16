Суд оштрафовал челнинский КБК за небрежное отношение к компонентам наркотических веществ

(Набережные Челны, 16 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат оштрафовали за небрежное обращение с компонентами для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в городском суде.

В конце марта Набережночелнинский КБК посетили сотрудники отделения по контролю за легальным оборотом наркотиков УМВД России по Набережным Челнам. Их интересовал порядок хранения и использования прекурсоров (компонентов), которые могут быть использованы для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Проверка показала, что на складе и других объектах комбината журналы регистрации операций с использованием прекурсоров либо отсутствуют, либо ведутся с нарушениями. В некоторых случаях не были назначены лица, ответственные за ведение контрольных документов.

Наркоборцы также установили, что в организации имеются неучтённые прекурсоры, поскольку в журналах регистрации были записи об отпущенных компонентах, но не было подписи ответственного за операцию.

Контролеры также обнаружили недостаток 2,9 килограмма серной кислоты в хранилище комбината. Они отметили, что на всех участках предприятия, кроме склада ТМЦ, химикаты находятся в доступных для посторонних местах – в шкафах без замков.

По итогам судебного разбирательства Набережночелнинский КБК был оштрафован на 50 тысяч рублей.

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