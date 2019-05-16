Полузащитник «Рубина»: В последнем домашнем матче сезона мы должны хорошо сыграть для болельщиков

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов на открытой тренировке поделился ожиданиями от последнего домашнего матча чемпионата против «Анжи», который состоится 20 мая.

«Подготовка идет в плановом режиме. Мы не смотрим на результаты и мотивацию „Анжи“, мы просто должны хорошо сыграть перед своими болельщиками в последнем домашнем матче и сыграть на победу. Я думаю, болельщики не совсем довольны набором очков команды, игрой. Как и мы. Но это футбол, так получилось. Поэтому и должны показать себя достойно», — поделился с журналистами футболист.

Также Камболов прокомментировал состав сборной России, куда вошел только один игрок «Рубина» Егор Сорокин: «Хотелось бы тоже попасть туда, но это выбор тренера. Когда увидел, что меня нет в составе, подумал: „Ну, значит так надо“».

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