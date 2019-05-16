Знак, стипендия, бюст и школа им. Копылова: Как увековечат память выдающегося деятеля РТ

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Бюст Виталия Копылова будет установлен в Казани 18 августа в рамках мероприятия «Я выбираю небо» в Авиастроительном районе. Кроме того, планируется учреждение ведомственного знака отличия, именной стипендии имени гендиректора Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова в 1973-1994 годов.

«С именем Копылова связан расцвет завода. Он возглавлял Казанский авиационный завод 21 год. Под его руководством предприятие сделало гигантский шаг вперед, дало стране сотни совершенных самолетов стратегической авиации. Он внес огромный вклад в освоение серийного производства бомбардировщика Ту-160, ракетоносца Ту-22М3, пассажирского авиалайнера Ту-214», — сообщила директор по персоналу КАЗ им. С. П. Горбунова Марина Сивко.

В честь Копылова названа улица в Авиастроительном районе Казани, где была установлена мемориальная доска в его честь. В 2008 году на летно-испытательной станции Казанского авиазавода состоялась церемония передачи на вооружение ВВС России нового стратегического бомбардировщика Ту-160. По инициативе коллектива борту было присвоено имя В. Копылова.

«В памяти заводчан он всегда остается, и они очень трепетно к нему относятся. На сегодняшний день ведется работа по установке на перекрестке улиц Копылова и Побежимова в Авиастроительном районе бюста Виталия Копылова. Работу планируется завершить летом текущего года», — отметила спикер.

КАЗ им. С. П. Горбунова предлагает учредить ведомственный знак отличия Министерства промышленности и торговли РФ — медаль имени Виталия Егоровича Копылова для работников отрасли авиастроения, внесших существенный вклад в развитие авиационной промышленности. Для авиастроителей будет особой гордостью носить знак имени выдающего деятеля отрасли, который всю свою жизнь посвятил авиации и людям.

Предлагается также именной стипендией имени Виталия Копылова поощрять студентов авиационных вузов, обеспечивающих подготовку кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса. Предполагается, что стипендию им. Копылова будут получать лучшие студенты авиационных вузов страны.

«62-я школа Казани была заложена с участием Виталия Копылова и строилась на средства завода. Предлагается ей присвоить имя выдающегося деятеля Татарстана», — сказала Сивко.

Поручение по увековечению памяти Виталия Копылова, в том числе на федеральном уровне, прозвучало от Президента РФ Владимира Путина во время рабочего визита на КАЗ им. С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» в мае текущего года.

Заседание межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей РТ, внесших значительный вклад в развитие Татарстана, прошло сегодня в Казани под председательством заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой.

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