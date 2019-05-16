В Казанском Кремле назвали основные угрозы от падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казанском Кремле обеспокоены падением уровня воды в Волге и Куйбышевском водохранилище и назвали три угрозы, которыми может обернуться эта ситуация. На брифинге в Доме Правительства их перечислила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Мы разделяем обеспокоенность жителей республики в связи с тем, что происходит на наших водоемах. Мы видим три угрозы. Первое — сокращение биоресурсов. Где-то мор рыбы происходит, рыба вынуждена сбрасывать икру на камнях, что неизбежно приводит к гибели. Второй риск связан с тем, что высокая концентрация вредных веществ приводит к загрязнению водоемов. Третье — это риски для нашего судоходства», — сказала Галимова.

Она напомнила, что в конце апреля Президент РТ направлял письмо в адрес федерального министра экологии Дмитрия Кобылкина с просьбой пересмотреть графики пуска воды в низовья Волги через Жигулёвский и Волгоградский гидроузлы.

«Понимая, что ситуация становится еще более критичной, Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму с просьбой срочно принять меры и пересмотреть графики, которые есть. Итогом обращений стало экстренное межрегиональное совещание в Москве, которое прошло 7 мая. Глава Минэкологии РТ Александр Шадриков предложил новый график пуска воды», — пояснила Галимова. Она добавила, что совещание было напряженным, поскольку предложенный Татарстаном вариант устроил не всех. Тем не менее вариант был принят.

В графике фигурировала дата 15 июня, когда наполнение Куйбышевского водохранилища должно достигнуть отметки в 52,5 м по Балтийской системе. Эксперты говорят, что это может произойти раньше — 9 июня.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.