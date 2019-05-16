В Казани обсудили, как предотвратить провоз ядерных и радиоактивных веществ через границу с КНР

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани прошло пятое заседание российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области предотвращения незаконного перемещения через российско-китайскую государственную границу ядерных материалов и радиоактивных веществ.

«В ходе рабочей встречи выработаны четкие позиции по многим актуальным для обеих сторон вопросам. Мы разработали типовые сценарии для ежегодных совместных учений по пресечению незаконного перемещения радиационно-опасных объектов через российско-китайскую границу», — рассказал глава российской делегации, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы Владислав Котовщиков.

Китайскую делегацию возглавил заместитель начальника Департамента организации таможенного контроля в пунктах пропуска Главного таможенного управления КНР Дан Сяохун. Иностранных таможенников ознакомили с технологиями радиационного контроля в месте международного почтового обмена Казанского логистического почтового центра ФГУП «Почта России».

На встрече подвели предварительные итоги реализации эксперимента по оперативному обмену информацией о возврате в сопредельных пунктах пропуска выявленных радиационно-опасных объектов, который проводился Дальневосточным таможенным управлением и Харбинской таможней. Кроме того, таможенники согласовали порядок оперативного обмена уведомлениями между должностными лицами двух стран.

Рабочая группа также обсудила правовые и практические аспекты таможенного контроля в отношении ядерных материалов и радиоактивных веществ, товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующих излучений.

Завершая встречу, делегаты обеих стороны выразили готовность к дальнейшему содействию.

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