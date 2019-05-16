Минздрав РТ: Российские фармкомпании должны будут производить лекарства из отечественных компонентов

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Около 60% представленных в российских аптеках лекарств сегодня – отечественные. Об этом ИА «Татар-ифнорм» рассказала замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«Сегодня около 60% лекарственных препаратов на рынке – отечественные. Импортные препараты серьезно дороже отчественных. Задача, которая поставлена федеральной программой 2020, практически решена так, что подавляющая часть препаратов, которая входит в перечень ЖНВЛП, сегодня производится на территории Российской Федерации. А сегодня уже другая федеральная программа обсуждается, она ставит вопросы не просто о производстве препаратов на территории страны, но и вопросы производства этих препаратов из отечественных фармсубстанций», – объяснила замминистра.

Медики и фармакологи сегодня в Казани на конференции обсудят вопросы надзора за обращением лекарственных препаратов, эффективности и безопасности лекарств и их взаимозаменяемости.



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