В матче «Рубин» — «Анжи» в составе казанцев могут не появиться три игрока

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). В последнем домашнем матче «Рубина» против «Анжи» в составе казанцев могут не появиться три игрока. Об этом на открытой тренировке рассказал наставник клуба Курбан Бердыев.

«У каждого клуба есть провальные матчи, у нас в этом сезоне их было два. И оба в Москве. Поэтому сейчас ребята готовятся с пониманием того, что две оставшиеся игры нужно провести хорошо, чтобы удачно закончить сезон. Я вижу переживания игроков по поводу предыдущей игры (поражение от „Локомотива“ 4:0 — прим. Т-и), но, что случилось, то случилось», — сообщил наставник «Рубина».

Также Бердыев рассказал об изменениях в составе: «Помимо Подберезкина в матче с „Анжи“ может не сыграть Калинин. Коновалов также не в общей группе, но думаю к игре подойдет».

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