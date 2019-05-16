Бердыев о возможном уходе из «Рубина»: Говорить об этом можно только после завершения сезона

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев на открытой тренировке прокомментировал причину своего ухода из клуба.

«Даже с небольшим бюджетом можно добиться успеха, но при условии сплоченного коллектива — например, тульский „Арсенал“, „Ростов“. У нас в клубе это, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Поэтому окончательное решение мы примем после завершения сезона», – отметил атмосферу в команде Бердыев.

Вдобавок наставник казанцев отметил игру молодежи: «Из-за сложившейся ситуации нам нужно было идти на жертвы, поэтому я не выпускал Сагитова, Степанова. Мы понимали, что будут ошибки, но шли на них осознанно ради опыта».

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