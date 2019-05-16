(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Дело экс-педагога, обвиняемого в развратных действиях с казанским школьником, направлено в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствием собрана доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением по статье „Развратные действия” направлено на рассмотрение в суд. 45-летний житель Казани находится сейчас под подпиской о невыезде», – рассказал Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 23 мая прошлого года в автобусе в Салмачах бывший учитель одной из казанских школ увидел 14-летнего мальчика, совершил в отношении него развратные действия и покинул автобус. О случившемся подросток рассказал родителям, которые обратились в полицию. Вскоре злоумышленника задержали, свою вину он не признает.

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