Татар-информ

16 мая 2019, 12:24

Культура

Национальный музей РТ в «Ночь музеев» будет открыт до трех утра, вход свободный

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Культура

Национальный музей РТ в «Ночь музеев» будет открыт до трех утра, вход свободный

Акция пройдет в ночь с 18 на 19 мая, мероприятия будут проходить на площади 1 Мая, в залах музея и во внутреннем дворе.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В рамках акции «Ночь музеев» в Национальном музее РТ состоятся концерты, мастер-классы, квесты, реконструкторские бои, театрализованные представления, мастер-классы. Для гостей организаторы подготовили множество сюрпризов. Вход в музей будет бесплатным, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Акция пройдет в ночь с 18 на 19 мая, начнется в 10.00 и будет продолжаться до трех утра, мероприятия будут проходить на площади 1 Мая, в залах музея и во внутреннем дворе.

С 11.00 на площади 1 Мая развернется ярмарка мастеров народно-художественных промыслов «Наследие веков», на сцене начнется концертная программа лучших музыкальных и хореографических коллективов нашего города «Музейная СОЛЬ-ЛЯ-нка». В 17.00 состоится научное шоу с фокусами «ХимиКаты». Вечернюю программу «Ночи музеев» украсит «Рок-session» – рок-концерт казанских коллективов. С полуночи на площади 1 Мая состоится ночь электронной музыки. Совместно с сообществом модераторов культурной и досуговой жизни города «Ночная мэрия Казани», на сцене выступят лучшие dj Казани.

В залах музея в 10.00 состоится встреча с татарским писателем, поэтом, депутатом Государственного Совета РТ Разилем Валеевым. Юные читатели смогут пообщаться с гостем и прочесть стихотворения на татарском языке.

В 13.00 музей приглашает на научно-популярную лекцию, посвященную химическим элементам и личности Д. И. Менделеева «Элементарно, химия…». В 14.00 стартует концертная программа музыкальных коллективов Казани «Музыкальная палитра».

В рамках Года театра в течение дня будет работать музейный кинотеатр, где будут транслироваться легендарные спектакли. В 15.00 можно присоединиться к автобусной экскурсии «Музейно-театральная Казань» по объектам театрального и музыкального искусства. В 18.00 народный музыкальный молодежный театр «Лориэн» покажет спектакль «Дорога в рай».

В 21.00 состоится музыкальный перфоманс «Эхо океана», на котором можно увидеть игру на редком музыкальном инструменте Hand Pan, а также послушать интерактивные чтения романа «Анна Каренина» с актерами одноименного иммерсивного спектакля.

Во дворе музея в 18.00 состоится реконструкция, посвященная 75-летию освобождения Севастополя и Крыма «За год до Победы. Перед штурмом Сапун-Горы». В бое примут участие участники клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России, будет задействована военно-историческая техника 40-х годов XX века и полевая кухня. Окончание боя ознаменуется минутой молчания и памятным залпом, который дадут участники военно-исторических клубов.

Главным событием вечерней программы в залах музея в 22.00 станет первое музейное иммерсивное квест-шоу «Тайны гостиного двора».

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