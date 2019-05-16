Президент РТ: Особое признание получила работа омбудсмена по сопровождению «Народного контроля»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане особое признание получила работа уполномоченного по правам человека по сопровождению информационной системы «Народный контроль». Уже положительно решены десятки тысяч обращений граждан. Об этом говорится в приветствии Президента РТ Рустама Минниханова участникам Координационного совета по правам человека. Приветствие в Казанской ратуше зачитал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Президент РТ подчеркнул, что Татарстан, как и другие регионы России, уделяет большое внимание совершенствованию деятельности относительно молодого государственного института — уполномоченного по правам человека, «который стоит на страже интересов людей, принципиально и твердо реализует свои широкие полномочия». «Особое признание в последнее время получила работа уполномоченного по правам человека по сопровождению информационной системы „Народный контроль“. Уже положительно решены десятки тысяч обращений граждан», — говорится в тексте приветствия Рустама Минниханова.

Он также отметил, что в республике создана и эффективно функционирует система защиты трудовых прав граждан, в ней задействованы все соответствующие государственные органы, влиятельные институты гражданского общества, но, прежде всего, правозащитные организации и средства массовой информации.

«Это дает необходимый эффект: контролируются такие важные вопросы, как ликвидация задолженности по заработной плате, гарантии трудоустройства инвалидов, досудебное решение трудовых споров, — заметил Президент РТ. — Безусловно, нас всех объединяет общее стремление к достижению высоких целей социального государства. Мы готовы делиться собственным опытом в данной сфере и будем рады услышать и реализовывать наработки и предложения коллег».

В Казани проходит Координационный совет уполномоченного по правам человека, посвященный защите трудовых прав граждан.

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