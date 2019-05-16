Для людей преклонного возраста в Елабуге заработает гериатрическое отделение

(Елабуга, 16 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В июле этого года в Елабуге откроется гериатрическое отделение. Оно будет функционировать на базе центральной районной больницы. Как сообщили в больнице, отделение будет работать в рамках национального проекта «Здоровье».

В гериатрическом отделении пожилые смогут получать назначения по профилактике и лечению наиболее распространенных заболеваний среди пенсионеров, а также рекомендации о том, как сохранить двигательную и социальную активность. Здесь будет 3 палаты, и в каждой по 10 койко-мест.

В рамках нацпроекта такие отделения, рассчитанные на оздоровление людей преклонного возраста, создаются в российских городах, где за медучреждением закреплено около 20 тыс. пенсионеров. К примеру, в Елабуге на сегодня проживают 19 тыс. людей пожилого возраста, что составляет 22% от общего количества населения.

Нацпроект «Здоровье» направлен на увеличение продолжительности жизни населения до 80 лет. Сегодня средняя продолжительность жизни елабужан составляет 74 года.

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