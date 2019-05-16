Театральную студию для пожилых откроют в Набережных Челнах после жалобы пенсионеров

(Набережные Челны, 16 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Пожилые челнинцы обратились в соцсетях к администарции города с просьбой создать для их возрастной группы театральную студию. Свою просьбу они мотивировали тем, что в Челнах проводится много спортивных соревнований для пенсионеров, есть кружки рукоделия и клубы садоводов, ветераны активно участвуют в художественной самодеятельности, а театрального кружка для людей преклонного возраста нет ни одного.

Управление культуры исполкома Автограда оперативно отрегаировало на просьбу челнинцев. На днях стало известно, что театральная студия для пожилых начнет работать на базе Дома дружбы народов «Родник» в сентябре текущего года.

В исполкоме подчеркнули, что от будущих студийцев ждут инциативы в плане разработки концепции театра. Будут ли пенсионеры нацелены на постановку спектаклей или ограничатся форматом театра художественного слова, покажет время.

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