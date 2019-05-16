На 35 остановках Елабуги установили таблички с названиями на трех языках

(Елабуга, 16 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужские остановочные павильоны начали приобретать современный вид. Теперь названия остановок написаны на трех языках: русском, татарском и английском. Первые такие павильоны появились в прошлом году на главных улицах города (всего 11 остановок), а в этом году таблички обновили на 35 остановках.

По словам начальника отдела инфраструктурного развития города Евгения Николаева, в следующем году планируется новые таблички установить во всех остановочных павильонах. «Всего в городе 86 остановочных павильонов, на сегодня в 46 остановках мы установили таблички, в следующем году они появятся во всех 40 остановках», — отмечает Евгений Николаев.

Также в этом году планируется обновить 7 остановочных павильонов (по ул. М. Горького, Тугарова, Б. Урманче и Марджани). Кроме того, в 15 остановочных павильонах этим летом установят информационные табло с расписанием движения общественного транспорта.

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