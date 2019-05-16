Москалькова и омбудсмены из 76 регионов России обсудят в Казани проблемы защиты трудовых прав

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмены из 76 субъектов РФ обсудят вопросы защиты трудовых прав в Казани, сообщает ТАСС.

«Заседание координационного совета уполномоченных по правам человека пройдет в четверг в Казани. Региональные омбудсмены и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудят вопросы защиты трудовых прав и повышения доступности профессионального образования», — говорится в сообщении.

Участниками совета станут уполномоченные по правам человека из 76 регионов. Шесть региональных омбудсменов по уважительным причинам не смогут приехать, еще в трех субъектах сейчас идет процесс назначения уполномоченных. На встречу также прибудут защитник прав человека из Армении Арман Татоян и омбудсмен Киргизии Токон Мамытов.

Татьяна Москалькова приезжала в Казань почти два года назад — в июне 2017 года. Тогда уполномоченный по правам человека в России участвовала в заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в Приволжском федеральном округе.

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