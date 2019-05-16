Уроженцам Татарстана и Дагестана закрыли въезд в китайский город Фуюань

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Граждане России, которые родились в Татарстане и Дагестане, не могут въехать в китайский город Фуюань. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил житель Хабаровска, информацию подтвердили туристические фирмы, организующие поездки в Китай.

«Официальных документов китайская сторона не предоставляла. Но на практике они и предупреждают сразу, и не запускают. Думаю, по религиозным принципам они очень боятся мусульманского терроризма. Поэтому всё на "-стан" на всякий случай не пускают», — рассказали в хабаровском турагентстве «Сахэкспо».

В «Тур парад — ДВ» также считают, что запрет связан с борьбой с терроризмом.

«Не пускают, все вопросы к китайскому консулу. На нашей таможне пройдете, а на китайской вас не пустят. Такая же система была, когда Олимпиаду проводили, сейчас у них борьба с терроризмом и прочее», — пояснили в «Тур парад — ДВ».

По данным турфирмы «Лагуна тур», запрет также касается тех, кто родился в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Кыргызстане.

«Такие правила именно в Фуюань, таможня не пустит», — сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в «Лагуна тур».

В Генконсульстве КНР в Казани ситуацию не прокомментировали. В представительстве МИД РФ в Казани не знают о такой проблеме. В МИД России попросили предоставить подробную информацию о гражданах, столкнувшихся с проблемой.

По разным источникам, запрет начал действовать с января или апреля текущего года.

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