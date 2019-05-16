Аграрии Татарстана завершили сев сахарной свеклы

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В республике практически завершился сев сахарной свеклы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По оперативным данным на 16 мая, эта техническая культура посеяна на 64,3 тыс. га при плане 65,6 тыс. га, отметил начальник отдела развития отраслей земледелия министерства Ирек Садыков.

«Такая же площадь – 64,3 тыс. га – была отведена под сахарную свеклу и в прошлом году», – добавил он.

По словам собеседника агентства, в республике сахарную свеклу выращивают не во всех районах. В этом году ее посеяли в 16 из 43 муниципальных районов.

«Самая большая площадь сахарной свеклы в Сармановском районе – ею здесь засеяно 9,4 тыс. га. В Заинском районе эту культуру посеяли на 9,3 тыс. га, в Буинском – на 8,6 тыс. га, при этом прогноз буинцев – 8,9 тыс. га», – рассказал Ирек Садыков. Он также уточнил, что в республике в 2018 году валовой сбор сахарной свеклы составил более 2,1 млн тонн.

Как отметили в Минсельхозпроде РТ, урожай сладких корнеплодов перерабатывается на трех сахарных заводах республики. Согласно данным ведомства, в прошлом сезоне из свекловичного сырья, произведенного в хозяйствах Татарстана, выработано 275 тыс. тонн сахара.

«Татарстан полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре за счет урожая корнеплодов, выращенного в республике. Часть сахарного песка реализуется за пределами республики», – сообщил начальник отдела развития продовольственного рынка министерства Дмитрий Яшин.

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