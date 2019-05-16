Полмиллиона зрителей, 233 участника и 150 площадок: в РТ завершились дебаты в рамках праймериз

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Татарстане завершился этап дебатов предварительного голосования партии «Единая Россия». В них поучаствовали 233 человека, которые встретились на 150 площадках в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Зрителями дебатов на площадках, в прямом телевизионном эфире и Интернете стали более полумиллиона человек, сообщила пресс-служба партии.

«Онлайн-трансляция дебатов велась на сайте предварительного голосования и в социальной сети „Одноклассники“. Татарстан стал единственным регионом в России, который вывел дебаты предварительного голосования в прямой телевизионный эфир и охватил зрителей по всей республике», — рассказали в «Единой России».

Участники обсудили вопросы благополучия татарстанцев, образования, здравоохранения, культуры, развития и роста республики.

«Предварительное голосование — это эффективный инструмент работ с избирателем напрямую. Дебаты — это точка сбора самых актуальных, острых, насущных вопросов татарстанцев. Каждый житель может прийти на дебаты и встречи с кандидатами в качестве зрителя и обозначить, какие вопросы его волнуют», — заявил исполнительный секретарь татарстанского отделения «Единой России» Андрей Кондратьев.

Участники праймериз высказали ключевые идеи, над которыми, по их мнению, важно работать в будущем созыве Госсовета РТ. Так, председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухамешин предложил ввести мораторий на проверки самозанятых до тех пор, пока не будет создан единый, понятный и прозрачный свод правил, регулирующий их работу.

Руководитель АНО «Общеобразовательная организация «Бала-Сити» Альбина Насырова выступила с инициативой внедрить в школах и детсадах декларацию, где бы четко прописывались права каждой из сторон образовательного процесса. По ее словам, сегодня педагоги часто сталкиваются с необоснованным прессингом со стороны родителей, общества и правоохранительных органов.

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин видит целесоообразным создать обучающие площадки для профориентации подрастающего поколения на базе крупнейших предприятий республики. «КАМАЗ» уже запустил эту работу. На базе завода в Набережных Челнах будет создан многофункциональный спортивно-образовательный центр для детей и молодежи.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госсовет Республики Татарстан от партии «Единая Россия». Предварительное голосование пройдет 26 мая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.