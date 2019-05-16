Муфтий Татарстана открыл в Стамбуле книжную выставку и встретился с татарстанскими шакирдами

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Вчера, 15 мая, в рамках рабочей поездки в Стамбул в составе официальной делегации из Татарстана муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин принял участие в открытии книжной выставки «38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«На официальной церемонии муфтий по приглашению Председателя Управления по делам религии Турции Али Эрбаша вместе с другими почетными гостями выполнил почетную миссию по разрезанию символической ленты», — говорится в сообщении.

Затем глава ДУМ РТ вместе с участниками татарстанской делегации и Президентом РТ Рустамом Миннихановым посетил самую большую в Турции мечеть Чамлыджа, которая одновременно способна вместить в своих стенах 63 тыс. прихожан.

Здесь же муфтий встретился с главным имамом мечети Исхак Даныш, который познакомил Камиля хазрата с мечетью и рассказал об этапах реализации этого грандиозного духовного и архитектурного проекта.

Специально для встречи с муфтием Татарстана в мечеть Чамлыджа пришли татарстанские шакирды, которые обучаются в стамбульских медресе. Глава ДУМ РТ расспросил их об учебе и устазах, рассказал о востребованных теологических специальностях в Татарстане и дал им свои наставления.

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