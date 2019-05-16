В Набережных Челнах планируют закупить 3D-принтеры и 3D-ручки почти на полмиллиона рублей

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Набережных Челнах для центра детского технического творчества № 5 планируют закупить 3D-принтеры Wanhao Duplicator и 3D-ручки Funtastique ONE на 485 тыс. рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Принтеры нужны нам для обучения ребят в нашей инженерной академии для 3D-моделирования и проектирования, а также популяризации инженерной профессии. Сейчас у нас есть два 3D-принтера, но на группу из 12 — 13 человек их не хватает», — рассказал педагог ЦДТТ № 5 Евгений Абрамов.

Закупить собираются 15 штук 3D-ручек Funtastique ONE на общую сумму более 38 тыс. рублей и десять 3D-принтеров бренда Wanhao Duplicator общей стоимостью 447 тыс. рублей.

«С помощью 3D-ручек наши воспитанники смогут самостоятельно делать, например, объемные детали для авто-, авиа-, судомоделирования и робототехники», — добавил Абрамов.

Закупать оборудование планируют за счет финансирования бюджета муниципального образования города Набережные Челны.

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