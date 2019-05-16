Казанцы впервые напишут Digital диктант и узнают свой уровень цифровой грамотности

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Акция по проверке уровня цифровой грамотности Digital диктант впервые пройдет в Казани в эту субботу, 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Жители Татарстана и его столицы приглашаются к участию во Всероссийской образовательной акции Digital диктант. На казанских площадках они смогут на бесплатной основе узнать уровень своей компьютерной грамотности, владения базовыми программами, оценить навыки работы с Интернетом и знания в области кибербезопасности», — говорится в сообщении.

Участники диктанта от 14 лет и старше будут отвечать на 30 вопросов по смысловым блокам: основы компьютерной грамотности, работа в Интернете и социальных сетях и кибербезопасность. Акция покажет, на каком уровне цифровой грамотности находятся жители Казани.

Написать Digital диктант в Казани можно в 9.00 в Высшей школе ИТИС КФУ и в 11.00 в ИТ-парке. Тест будет доступен в режиме онлайн на сайте цифровойдиктант.рф с 18 по 24 мая.

Масштабная акция по проверке знаний в области информационных технологий впервые пройдет по всей России. Партнерами Digital диктанта в Татарстане выступают Министерство информатизации и связи РТ и IT-парк.

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