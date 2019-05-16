В Балтасинском районе РТ появится молочная ферма на тысячу голов крупнорогатого скота

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Новая молочно-товарная ферма на тысячу голов крупнорогатого скота появится в Балтасинском районе Республики Татарстан благодаря льготному кредиту в 337 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Благодаря поддержке Министерства экономики предприятие смогло реализовать крупный инвестиционный проект стоимостью 449,85 млн руб. Из них 337,67 млн рублей — заемные средства, которые были выделены по ставке 5%. Средства будут направлены на строительство молочной фермы с доильно-молочным блоком, что позволит увеличить экономическую эффективность предприятия, представляющего одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан», — пояснили в пресс-службе.

Инвестиционный проект направлен на расширение производственных мощностей предприятия «Кызыл Юл», уточнили в Минэкономики РТ.

«Среди регионов России Татарстан занимает первое место по производству молока и, обладая 2,4% сельхозугодиями страны, производит порядка 4,2% сельхозпродукции в России. Поддержка сельских предпринимателей была и остается одной из ключевых задач по развитию экономики республики», — подчеркнул министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

С начала года через подведомственный Минэкономики РТ Гарантийный фонд сельские предприниматели получили поручительства на 19,4 млн рублей. Предпринимателям на селе также доступна грантовая поддержка и субсидии на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, до конца 2020 года в республике планируется построить 17 сельских агропромышленных парков в 14 крупных городах республики и в селе Шали Пестречинского района. Агропромпарки появятся в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске и др.

Всего в 2019 году на поддержку малого и среднего предпринимательства на селе выделено 2 млрд рублей.

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