Опыт строительства самой крупной мечети Турции учтут при планировке соборной мечети Казани

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Опыт строительства религиозного комплекса Чамлыджа в Стамбуле может быть использован при проектировании соборной мечети Казани. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Посещение крупной мечети было включено в график Президента с целью изучения опыта, который может оказаться полезным при строительстве соборной мечети в Казани», – сказала Галимова. Она уточнила, что речь идет именно об использовании опыта, а не о копировании архитектурных решений.

Самая крупная мечеть в мире Чамлыджа открыла свои двери в начале мая 2019 года. Сооружение рассчитано на 63 тыс. прихожан. В мечети предусмотрено пять внутренних дворов для молящихся, галерея искусств, библиотека, конференц-зал и автопарковка.

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