В Зеленодольском районе у Ореховки насмерть сбили женщину-пешехода

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе насмерть сбили женщину, переходившую дорогу вне перехода, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Смертельное ДТП произошло сегодня в 7 часов утра на трассе Москва – Казань возле коттеджного поселка Ореховка. 31-летняя женщина-водитель «Калины», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость и сбила женщину-пешехода, переходившую дорогу в неположенном месте», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии 62-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

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