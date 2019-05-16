Приуроченная к 750-летию Золотой Орды конференция пройдет в Татарстане в октябре

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). Международная тюркская академия при поддержке ЮНЕСКО отметила 750-летие Золотой Орды. Мероприятие состоялось в Париже в рамках форума «Великая степь: культурное наследие и роль в мировой истории». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков.

«750-летие Золотой Орды занимает особое место в истории не только России, на территории которой располагаются многие объекты ее культурного наследия и народы, связанные с ее историей. Это мероприятие организовано Международной тюркской академией, расположенной в Астане. Оно проводится под эгидой и по инициативе ЮНЕСКО, впервые на таком высоком уровне. Обсуждение прошло в штаб-квартире организации и при поддержке генерального секретаря. В обсуждении участвовали специалисты из многих стран, занимающиеся этой проблемой», — рассказал спикер.

Всего в мероприятии приняли участие около 70 ученых из десяти стран ближнего и дальнего зарубежья, а также представители ЮНЕСКО. В рамках встречи они представили научному сообществу новые данные и исследования в связи с 750-летием Золотой Орды и Таласского курултая.

«Золотая Орда занимает особое место в истории. Международное сообщество понимает, что она играла особую роль в развитии всей мировой цивилизации. На встрече специалисты обратили внимание на то, что в последние годы было очень много сделано по изучению этого вопроса. В частности, много внимания обращено Российской Федерацией. Российские специалисты плотно занимаются этой темой — исследуют письменные источники, проводят исследования в области археологии. Также ученые отметили и то, что один из крупных городов Золотой Орды Болгар был включен в число объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. То, что было сделано Татарстаном, — это очень важный результат в развитии науки в этой области», — подчеркнул Ситдиков.

Он также отметил, что в республике планируется ряд мероприятий, посвященных 750-летию Золотой Орды. Так, на октябрь запланировано проведение большой конференции, которая пройдет под эгидой Правительства РТ.

«Сейчас идет подготовка к конференции, организационными вопросами занимается Институт истории им. Ш. Марджани», — заключил собеседник агентства.



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