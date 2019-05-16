Сборная России по хоккею на чемпионате мира одержала крупнейшую победу в своей истории

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Сборная России по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира одержала крупнейшую победу в своей истории, обыграв соперников из Италии со счетом 10:0. Об этом пишут «Известия».

Россияне забили первую шайбу на первой же минуте матча — отличился Никита Зайцев. Дублями отметились Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов, на свой счет шайбы записали также Динар Хафизуллин, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

Российские хоккеисты не впервые забивают 10 шайб в одном матче, однако впервые не пропускают ни одной при таком счете.

Примечательно, что крупнейшая в истории сборной СССР победа была также одержана над итальянскими хоккеистами. В 1967 году матч завершился со счетом 28:2.

Сборная России возглавляет группу В, выиграв все четыре прошедших матча мирового первенства в Словакии. Следующая игра пройдет 18 мая: россияне сразятся с соперниками из Латвии.

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