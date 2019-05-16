В России начнут выпускать хлеб с пониженным содержанием соли

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В продаже в России вскоре может появиться хлеб, содержание соли в котором понижено. Это будет сделано для того, чтобы помочь потребителям в формировании более сбалансированного рациона, заявил замглавы ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров, пишут «Известия».

Проект новой рекомендации НИИ хлебопекарной промышленности и ФИЦ питания и биотехнологии находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре. Документ предлагает снизить содержание соли в хлебе на 15%.

«Хлеб — один из основных источников получения соли в течение дня: мучную продукцию в среднем употребляют четыре раза в день, поэтому снижать объем соли в ней важно», — отметил Камбаров.

Сейчас в 100 граммах нарезного батона содержится 1,1 грамма соли — в новом хлебе этот показатель составит 0,9 грамма. По словам экспертов, это не скажется ни на вкусе хлеба, ни на процессе производства.

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