Россияне назвали необходимый для «нормальной жизни» семейный доход

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Для нормального уровня жизни российской семье из трех человек нужно 78 тыс. рублей ежемесячно, следует из данных опроса, проведенного холдингом «Ромир». Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты задали россиянам вопрос, сколько денег нужно семье из трех человек в их городе, и на основании полученных данных вычислили точную сумму.

По мнению большинства (51%) респондентов, доход, необходимый для «нормальной жизни», лежит в диапазоне от 60 до 120 тыс. рублей в месяц. Каждая четвертая (25%) семья при этом способна жить на нормальном уровне при бюджете в 45 — 60 тыс. рублей, а 11% считают, что семье необходимо более 120 тыс. рублей. 10% готовы обойтись суммой в 30 — 45 тыс. рублей, а 2% устроит и семейный доход в 20 — 30 тыс. рублей.

Средний семейный доход, нужный россиянам, — это 78 тыс. рублей. Эта сумма на 3% больше, чем опрошенные называли в прошлом году.

Отмечается, что запросы российских семей приблизились к показателям 2014 года — тогда, по результатам опроса, необходимая сумма составила 78,5 тыс. рублей.

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