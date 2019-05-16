В России хотят ужесточить требования к букмекерским конторам

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Требования к организации и проведению азартных игр будут ужесточены, соответствующий законопроект был принят Госдумой в I чтении, сообщает РИА Новости.

Документ устанавливает перечень мероприятий, на которые разрешено делать ставки в букмекерской конторе или тотализаторе. В список разрешенных вошли спортивные соревнования, испытания лошадей на ипподромах, зрелищные и развлекательные мероприятия, которые транслируются в прямом эфире, итоги голосований, результаты выборов, референдумов.

Организатор азартных игр сможет самостоятельно выбрать событие, от которого будет зависеть исход пари. Подобное нововведение призвано не допустить организацию игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской деятельности.

Букмекерские конторы также будут обязаны разместить действующую банковскую гарантию исполнения обязательств в месте, которое будет доступно для посетителей. Выдавший ее банк должен быть включен в перечень банков, размещенный на сайте Минфина РФ.

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