Минниханов планирует встречу с министром торговли Турции и визит в Госархив Администрации Эрдогана

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует ряд встреч с представителями бизнеса и государственной власти Турции, а также посещение Госархива при Администрации Президента Турецкой Республики. Об этом сообщили «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Президент Татарстана проведет встречи с руководителями ряда турецких компаний, а также министром торговли Турецкой Республики Рухсаром Пекджаном. Затем в планах Рустама Минниханова — участие в деловом форуме “Татарстан — Турция”, встреча с губернатором провинции Стамбул, исполняющим обязанности мэра Стамбула Али Йерликая», — отметили в пресс-службе.

Также руководитель республики планирует посетить Государственный архив при Администрации Президента Турецкой Республики и Научно-исследовательский Центр истории, искусства и культуры при Организации исламского сотрудничества (ИРСИКА).

Президент РТ 15 мая прибыл в Турцию с двухдневным рабочим визитом. В среду Рустам Минниханов посетил Торгово-промышленную палату провинции Бурса, где встретился с губернатором Якупом Джанболатом. Затем Рустам Минниханов ознакомился с предприятиями, ведущими свою деятельность на территории организованной промышленной зоны Бурсы. В их числе завод «Дурмазлар макина» по производству высокотехнологичных станков, завод «Сарыгёзоглу» по выпуску кузовных деталей для автомобилей и завод «Кортекс» по производству полиэстеровых нитей.

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