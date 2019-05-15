В Горкинско-Ометьевском лесу в мелодекламациях сразятся восемь участников

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В субботу, 18 мая, в 18:00 в Горкинско-Ометьевском лесу состоится второй тур уникального проекта «Слова и Музыка», возрождающего забытый жанр мелодекломации, сообщают организаторы проекта.



Стихотворения собственного сочинения на русском и татарском языках прочтут под музыку восемь участников. Состязание пройдет в два этапа – участников поделят на пары, в каждой из которых определится фаворит. Далее по принципу плей-офф останется единственный победитель тура.





Победителем первого тура проекта, который состоялся 3 мая в парке Черное озеро, стала Юрия Рахманюк. Всего в проекте запланировано выступление 24 исполнителей, ранее прошедших кастинг в «Штабе».



Третий тур «Слова и Музыка» пройдет 25 мая на бульваре «Белые цветы» по улице Абсалямова. Финал проекта и гала-концерт намечен на 2 июня в сквере имени Аксенова.



Отбор наиболее талантливых и оригинальных конкурсантов проводили заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, музыкант Андрей Руденко, диджей Шамиль Ибрагимов (DJ Ом), актер и режиссер Искандер Нуризянов, татарская поэтесса Лейла Хабибуллина и трио «Брэдбери» и другие.

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