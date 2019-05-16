Официальное открытие мотосезона в Казани начнется с автобитвы на «Казань Арене»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). 18 мая Казань официально открывает мотосезон. В рамках открытия будут проходить автобитвы и мотогонки на двух площадках — на Kazan Arena и KAZANRING CANYON.

«18 мая в 10.00 на площадке стадиона „Казань Арена“ стартуют показательные заезды нашумевшей Автобитвы, а это скрежет коробящегося в ударах железа, раскаленное масло и пар из радиаторов ревущих моторов», — говорится на официальной странице мотобратсва Trespassers.

На «АВТО-МОТО ШОУ 2019» байкеры из мотобратства Trespassers представят постапокалиптические автогонки.

Программа:

— 10.00 — Сбор колонны на Kazan Arena

— 10.30 — Автобитва

— 10.50 — Drag racing (гоночное соревнование автомобилей, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра)

— 11.00 — Организация и проезд колонны мотоциклистов по центральным улицам Казани в сопровождении мотобатальонов ГИБДД РТ

Количество участвующих мотоциклов — 1000 штук. Время проезда колонны с 11.00 до 13.00

— 12.30 — приезд мотоколонны на KazanRing

— 12.45 — проезд по треку KazanRing

— 13.00 — Торжественное открытие мотосезона

— Детские соревнования на велосипедах и беговелах

— Показательные дрифт-заезды

— Кроссовые мотогонки на внедорожной трассе

— Кастом шоу от байкеров (показ автомобилей и мотоциклов, сделанных на заказ)

— Стант Шоу от BKE Stunt Show (трюковая езда на мотоцикле и квадроцикле)

— Шоу от мотобратства Tresspasers

— Шоу от МотоДжимхана Казань

— 21.00 — After party в ROCKSTAR BAR и BIG TWIN BAR

Вход бесплатный.

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