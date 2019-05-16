Официальное открытие мотосезона в Казани начнется с автобитвы на «Казань Арене»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). 18 мая Казань официально открывает мотосезон. В рамках открытия будут проходить автобитвы и мотогонки на двух площадках — на Kazan Arena и KAZANRING CANYON.
«18 мая в 10.00 на площадке стадиона „Казань Арена“ стартуют показательные заезды нашумевшей Автобитвы, а это скрежет коробящегося в ударах железа, раскаленное масло и пар из радиаторов ревущих моторов», — говорится на официальной странице мотобратсва Trespassers.
На «АВТО-МОТО ШОУ 2019» байкеры из мотобратства Trespassers представят постапокалиптические автогонки.
Программа:
— 10.00 — Сбор колонны на Kazan Arena
— 10.30 — Автобитва
— 10.50 — Drag racing (гоночное соревнование автомобилей, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра)
— 11.00 — Организация и проезд колонны мотоциклистов по центральным улицам Казани в сопровождении мотобатальонов ГИБДД РТ
Количество участвующих мотоциклов — 1000 штук. Время проезда колонны с 11.00 до 13.00
— 12.30 — приезд мотоколонны на KazanRing
— 12.45 — проезд по треку KazanRing
— 13.00 — Торжественное открытие мотосезона
— Детские соревнования на велосипедах и беговелах
— Показательные дрифт-заезды
— Кроссовые мотогонки на внедорожной трассе
— Кастом шоу от байкеров (показ автомобилей и мотоциклов, сделанных на заказ)
— Стант Шоу от BKE Stunt Show (трюковая езда на мотоцикле и квадроцикле)
— Шоу от мотобратства Tresspasers
— Шоу от МотоДжимхана Казань
— 21.00 — After party в ROCKSTAR BAR и BIG TWIN BAR
Вход бесплатный.