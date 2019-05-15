В несуществующей деревне Заинского района привели в порядок памятник

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). О том, что в Гулькинском поселении Заинского района некогда существовала деревня Малый Батрас, сегодня напоминает лишь памятник, на котором указаны имена сельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, передает «Заинск-информ».



Раньше в данной деревне находились дома и хозяйства жителей, но с 80-х годов прошлого века здесь чистое поле. Памятник же был торжественно открыт к 9 Мая в 1990 году на средства уроженца этого населенного пункта Георгия Наумова.



Георгий Наумов поделился воспоминаниями, рассказав, что памятник установить было несложно, труднее всего оказалось собрать по крупицам имена жителей Малого Батраса, которые указаны на мемориальной доске.



В деревне были прописаны 57 героев, отдавших свои жизни на войне. В сборе имен помогали почтальон и жители, которые сейчас уехали жить в другие регионы Татарстана.



Глава Гулькинского поселения Светлана Инькова рассказала, что к 74-й годовщине Победы, то есть в текущем году, благодаря Георгию Наумову была обновлена мемориальная доска и уложена брусчатка вокруг памятника.



Четыре года назад при финансовой поддержке одного из предприятий республики был укреплен фундамент и выполнена покраска. Каждый год работники бюджетной сферы на территории проводят субботники.



По словам Иньковой, в 2020 году на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне планируется пригласить в поселение уроженцев деревни, ныне разбросанных по всей России. В этом году уже приезжали жители Альметьевска и Новосибирска.

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