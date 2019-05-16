В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о VII Республиканском ифтаре

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В пятницу, 17 мая, в 13.00 в информационном агентстве «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении VII Республиканского ифтара.

Один из самых масштабных ифтаров в России в этом году состоится 25 мая 2019 года на стадионе «Казань Арена». Планируется, что в нем примут участие около 15 тыс. татарстанцев и гостей Казани.

На вопросы журналистов о предстоящем событии ответит муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, генеральный директор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов, первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте «Татар-информ». Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

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