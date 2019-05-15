Число пострадавших от укусов клещей нижнекамцев выросло вдвое

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). За прошедшую неделю число пострадавших от укусов клещей нижнекамцев выросло в два раза. На сегодняшний день уже 67 жителей города обратились в травматологический пункт за медицинской помощью, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Врачи в очередной раз рекомендуют не пренебрегать простыми правилами безопасности на природе. Необходимо правильно одеваться (одежда должно быть плотно прилегающей), пользоваться репеллентами, осматривать себя после прогулки.



«Клещи очень быстро перебираются на тело животных, поэтому, придя домой, не забывайте осматривать и своих питомцев», – напомнили медики.



Если клещ все же укусил, нужно незамедлительно обратиться в травматологический пункт, чтобы его правильно извлекли. Состояние пострадавшего зависит от количества укусов и телосложения. По словам врачей, сложнее их переносят пожилые, дети и люди с тяжелыми и аллергическими заболеваниями.

Возможные признаки укуса у человека: покраснение, зуд, повышение температуры тела, появление головной боли, понижение артериального давления, учащённое биение сердца, появление высыпаний на коже, увеличение лимфоузлов, постоянное ощущение слабости.

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