В Челнах выявили победителей конкурса профмастерства среди работников сферы молодежной политики

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялся финальный этап городского конкурса профессионального мастерства работников сферы молодежной политики, сообщает МЦ «Заман».



Конкурс призван помочь в инновационном развитии и модернизации молодежной политики Автограда, качественно совершенствовать уровень работы с молодежью путем формирования профессиональной компетентности и мастерства кадрового потенциала отрасли.

Первые очные испытания включали в себя тестирование на знание государственной молодежной политики в РФ и РТ, конкурс портфолио и деловую игру на самоопределение. В финале и во время второго очного тура конкурсанты прошли два испытания – конкурс «визиток» и защиту проекта (программы).

Присутствующих поприветствовал начальник отдела по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи Расим Хафизов. Он пожелал участникам новых горизонтов и поблагодарил каждого за работу, которую они ведут в учреждениях.

Финалистов оценивало экспертное жюри: консультант по работе с молодежью заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию Дмитрий Ульдяков; главный специалист отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Центрального района Лариса Ахматгалиева; главный специалист отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Автозаводского района Фанзия Фаттахова и другие.



В номинации «Лучший молодой работник сферы государственной молодежной политики» первое место завоевала специалист по работе с молодежью в МЦ «Заман» Татьяна Сенцова. В номинации «Лучший работник сферы государственной молодежной политики» победителем стала Надежда Николаева, главный специалист отдела по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи (исполнительный комитет МО Набережные Челны).



Все участники городского конкурса заявились на республиканский конкурс профмастерства, который пройдет в июне в Казани. Городской конкурс завершился праздничным фуршетом, организованным в честь 25-летия молодежной политики РТ.

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