Спортсмены из Альметьевска завоевали четыре «золота» на соревнованиях по всестилевому карате

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялся открытый Кубок Республики Татарстан по всестилевому карате в дисциплинах «полный контакт» и «СЗ — ката соло», на котором успешно выступили альметьевские спортсмены, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Сам город представляли бойцы из местного клуба карате кекусинкай «Сейкен».



Турнир был посвящен празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 170 сильнейших спортсменов из трех регионов России.



Каратисты из Альметьевска заняли четыре золотых медали в своих возрастных категориях. Чемпионами стали Карим Зарипов, Данил Тазиев, Алена Реутова и Алексей Раков.

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