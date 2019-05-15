Рабит Батулла и Данил Салихов поздравили с юбилеем ученого-литературоведа Хатипа Миннегулова

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В ДК «Энергетик» города Заинска состоялся вечер с участием руководства и широкой общественности района, а также гостей из Казани, посвященный 80-летию ученого-литературоведа Хатипа Миннегулова, передает «Заинск-инфори».



С днем рождения юбиляра поздравили народный писатель Татарстана Рабит Батулла, председатель Союза писателей РТ, драматург Данил Салихов, доктор филологических наук, литературный критик и ученый-литературовед Фоат Галимуллин, композитор Геннадий Максимов, кандидат филологических наук, ответственный редактор журнала «Майдан» Факиль Сафин, а также глава района Разиф Каримов.



Гости вечера высоко оценили многолетнюю деятельность профессора, пожелали ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. Также свои теплые слова юбиляру выразили родственники, близкие, земляки.



Миннегулов является известным ученым-литературоведом, тюркологом, педагогом, общественным деятелем, доктором филологических наук, заслуженным профессором Казанского университета, академиком РАГН, лауреатом Госпремии РТ в области науки и техники, заслуженным деятелем науки РТ и РФ, лауреатом премий имени Кул Гали, Гаяза Исхаки, Джамала Валиди, Суббуха Рафикова, Хади Атласи, Шигабуддина Марджани, а также обладателем ряда других званий и наград.



Хатип Миннегулов внес огромный вклад в изучение духовной культуры татарского народа. Он – автор более 1500 публикаций, 60 книг (монографий, учебников) на русском, татарском, английском, турецком, казахском и на некоторых других языках. 55 из 80 лет ученый работает на кафедре татарской литературы КФУ.

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