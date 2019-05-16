Юных заинцев вдохновили на летний трудовой семестр на фестивале труда и творчества «Маевка 2.0»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В детском оздоровительном лагере «Созвездие» города Заинска состоялся республиканский фестиваль труда и творчества «Маевка 2.0», передает «Заинск-информ».



Цель мероприятия – подготовка лагеря к летнему сезону, для ребят же – подготовка к предстоящему труду. Именно здесь можно понять, насколько кандидат готов к работе.



В дневное время участники фестиваля выполняли работы по очистке леса от валежника и упавших деревьев, делали уборку территории лагеря и корпусов, а вечером принимали участие в творческих мероприятиях.



Так, дети участвовали в конкурсе танцев «Стартины», демонстрировали «визитки» команд, слушали образовательную программу на тему «Идеология РСО» и участвовали в круглом столе, на котором могли задать все интересующие вопросы командирскому составу Татарстанского регионального отделения.



«Для ребят выходные прошли не только весело, но и полезно: они зарядились положительными эмоциями и настроились на летний трудовой семестр», – отмечает источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый образовательный фестиваль школьных трудовых отрядов Татарстана прошел в МЦ «Волга».

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