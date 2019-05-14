В Нижнекамске на «Ночь музеев» покажут «ожившую» выставку и проведут ретро-вечеринку в стиле 80-х

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). 18 мая Нижнекамск присоединится к международной акции «Ночь музеев», специально для события организаторы разработали насыщенную программу, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Праздник начнется в 11:00 с игр для детей «Солнышко в ладошках», «Искатели развлечений» и «Ура! Веселится детвора». С 14.00 мастерицы города и района представят ярмарку рукоделия декоративно-прикладного искусства, которая будет работать до 19.00, и проведут мастер-классы для нижнекамцев разных возрастов.





Параллельно организаторы проведут детский конкурс рисунка на асфальте «Мир моей мечты», а для детей постарше – квест-игру «Мой любимый город» и конкурс «Раскрой себя».

В 15.00 откроется фотосушка «Любимый город» и выставка дарителей. В 17.00 начнется концерт творческих коллективов Нижнекамска.





С 19.00 до 22:30 гости смогут посетить выставку «Ожившая экспозиция». Завершится праздник дискотекой в стиле 80-х (на прилегающей территории музея).

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