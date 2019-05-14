В Нижнекамск на гала-концерт казачьих песен съедутся 227 певцов из 12 районов республики

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). 17 мая в Доме народного творчества Нижнекамска состоится гала-концерт республиканского фестиваля-конкурса исполнителей казачьих песен «Казачий круг 2019», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Участие в концерте примут 227 человек из 12 районов республики. В число исполнителей вошли лучшие творческие коллективы и солисты Татарстана.



Перед фестивалем состоится III заключительный тур конкурса.



Фестиваль проводится для сохранения, развития и популяризации самобытной казачьей музыкально-песенной, танцевальной, инструментальной и семейно-бытовой культуры. При этом казачья песня и традиции объединяют людей разных национальностей. Среди сегодняшних исполнителей были не только потомки казаков, но и обычные русские и кряшены.

Начало гала-концерта в 17.00. Вход свободный.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.