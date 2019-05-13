В Альметьевске отремонтируют 63 километра автодорог за 1,2 млрд рублей

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В текущем году в Альметьевске планируется отремонтировать 63 километра автодорог, из которых 34 км – это дороги местного значения, сообщает пресс-служба Альметьевского района.



О реализации программы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и строительству велодорожек в 2019 году рассказал руководитель исполкома района Марат Гирфанов.



Он сообщил, что на ремонт дорожно-уличной сети Альметьевского района, протяженность которой составляет более 2 тыс. км, выделено 1,2 млрд рублей.



362,4 млн рублей из республиканского бюджета выделено на ремонт восьми автодорог регионального значения. Общая протяженность участков ремонта составит 26,4 км. Часть ремонтируемых автодорог – это дороги, по которым ездят школьные автобусы.



Работы уже ведутся на автодорогах «Набережные – Челны – Заинск – Альметьевск» и «Альметьевск – Лениногорск».



На ремонт улично-дорожной сети дорог местного значения из бюджетов всех уровней в этом году будет направлено более 850 млн рублей. Перечень объектов ремонта формировался из обращений граждан, в том числе через портал «Народный контроль».



Из республиканского бюджета на ремонт дорог местного значения направлено 165 млн рублей, в том числе 50 млн рублей на ремонт сельских дорог. В нормативное состояние приведут 13 улиц общей протяженностью 9 км в девяти сельских поселениях.



115 млн рублей из республиканского бюджета будет освоено на благоустройство территорий объектов социального назначения, а также на ремонт улиц как в центральной части города, так и улиц частного сектора в отдаленных микрорайонах.



Также в рамках программы по самообложению запланирован ремонт и строительство дорог в 19 поселениях на общую сумму 15,5 млн рублей.

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