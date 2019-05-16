Директор по развитию медиапроектов «ВКонтакте» даст мастер-класс на форуме Digital Start

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Директор по развитию медиапроектов социальной сети «ВКонтакте» Арсений Ашомко даст мастер-класс на конференции Digital Start. Форум молодежного цифрового предпринимательства пройдет 17 мая в казанском ИТ-парке, сообщает пресс-служба технопарка.

«На площадке форума для всех желающих будут организованы обучающие секции по социальным навыкам, так называемым Soft Skills — это лидерство, саморазвитие, умение презентовать себя, работа в команде и мотивация. Развивать личные качества участников будут приглашенные эксперты, среди которых – Арсений Ашомко, директор по развитию медиапроектов "ВКонтакте"», — говорится в сообщении.

Ашомко расскажет об эффективных инструментах работы в социальных сетях и поделится своим личным опытом на мастер-классе «Зачем вам социальные сети». Также среди спикеров — директор по контенту в онлайн-школе английского языка Skyeng Михаил Свердлов и основатель образовательной платформы Players Игорь Дубинников.

Форум Digital Start — это финал образовательной программы по технологическому предпринимательству, которую школьники и студенты начали проходить месяц назад. На саммите они представят свои стартапы, созданные с нуля под руководством менторов Бизнес-инкубатора ИТ-парка.

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