В Татарстане к 2021 году 95% детских поликлиник будут оснащены новым медицинским оборудованием

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане по нацпроекту «Здравоохранение» предусмотрено к 2021 году оснастить новым медицинским оборудованием 95% детских поликлиник. Об этом сообщил сегодня в Госсовете РТ на общественных слушаниях по поддержке семей в рамках нацпроектов заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Нацпроект «Здравоохранение» предусматривает семь направлений развития отрасли, отметил докладчик. «Одним из приоритетных направлений является сохранение и улучшение здоровья населения. К 2021 году планируется дооснастить медицинским оборудованием не менее 95% всех детских поликлиник и поликлинических отделений. К 2024 году будет создана и тиражирована во всех детских поликлиниках новая модель медицинской организации, оказывающая первичную медико-санитарную помощь детскому населению», – подчеркнул он.

По словам Ильдара Фатихова, также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется увеличить охват населения профилактическими осмотрами, развитие гериатрической службы.

По национальному проекту «Демография» запланировано ежегодно проводить более 1,5 тыс. процедур ЭКО до 2024 года, добавил он.

Замминистра отметил, что к 2024 году предполагается охватить не менее 70% граждан старшего трудоспособного возраста профилактическими осмотрами. Сегодня этот показатель составляет лишь 16%. «А также не менее 90% граждан старшего трудоспособного возраста, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с болезнью», – заключил он.

На реализацию нацпроектов в Татарстане в 2019 – 2021 годах будет направлено 42,3 млрд рублей, в том числе 31,9 млрд рублей – из федерального бюджета и 10,4 млрд рублей – из республиканского.

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